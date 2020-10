Israël keurt nieuwe uitbreidingen nederzettingen goed

Israël heeft groen licht gegeven voor de bouw van meer dan 1300 huizen in nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het is het eerste groene licht voor uitbreiding sinds de regering-Netanyahu plannen om het gebied in te lijven in augustus opschortte.

Nog eens 853 nieuwe woningen staan op het punt te worden goedgekeurd naast de 1313 die nu kunnen worden gebouwd. Het planningscomité dat erover gaat komt donderdag opnieuw bijeen. Volgens de Israëlische organisatie Peace Now is het comité van plan de bouw van in totaal meer dan 4000 kolonistenhuizen goed te keuren.

Het besluit zorgde voor kwade reacties onder Palestijnen, die een eigen staat willen vestigen op de Jordaanoever en in de Gazastrook en Oost-Jeruzalem. Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas riep de internationale gemeenschap op de "nederzettingengekte" te stoppen.

Bondgenoten van premier Netanyahu in de nederzettingen zijn tegen de opschorting van de voorgenomen annexatie, die tegelijk met de normalisering van de relaties met de Verenigde Arabische Emiraten werd aangekondigd. Hij kan de steun van de kolonisten goed gebruiken.

De meeste landen en ook de Europese Unie beschouwen de nederzettingen op gebied dat Israël in 1967 veroverde als illegaal en een obstakel voor vrede. De Amerikaanse regering heeft er minder moeite mee.

Op de Westoever wonen circa 450.000 kolonisten en 3 miljoen Palestijnen.