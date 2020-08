Israël Ingezoomd: Veiligheidsraad stemt over een interim vredesmacht

De incidenten tussen de legers van Israël en Hezbollah lopen het risico uit de hand te lopen. Een sterkere Interim Vredesmacht van de VN, UNIFIL, kan helpen de spanningen te verminderen.

De burgers die dinsdag bivakkeerden aan de noordgrens in de buurt van kibboets Manara, werden opgeschrikt door vuur en geknal aan de horizon. Het was namelijk de zoveelste keer dat er zich een incident voordeed tussen het sjiitische leger van Hezbollah en het Israëlische leger.

Israëls leger liet weten dat er schoten waren gelost op zijn troepen. „Wij antwoordden daarop met vuur en onze vliegtuigen troffen observatieposten van Hezbollah bij de grens. Dit is een ernstige gebeurtenis en we staan klaar om elke bedreiging aan onze grenzen af te slaan.”

Gelukkig liep het allemaal goed af. Maar voor Israël was het incident een belangrijke waarschuwing: het leger van Hezbollah in Libanon kan de rust aan de noordgrens elk moment verstoren.

De huidige spanningsronde tussen beide troepenmachten begon op 22 juli. Toen namelijk kwam de Hezbollah-functionaris Ali Kamel Mohsen om bij een luchtaanval in Syrië, die Israël zou hebben uitgevoerd. In Syrië komt Israël geregeld in actie om te voorkomen dat Iran daar een militaire aanwezigheid opbouwt en dat Hezbollah via dat land nieuwe wapens krijgt.

Hezbollah beloofde wraak. Op 27 juli voerde de organisatie een mislukte aanval uit. Dinsdag deed Hezbollah dus een nieuwe poging.

De aanvallen en tegenaanvallen zijn erg riskant, want ze kunnen uit de hand te lopen. Als er aan de ene zijde veel slachtoffers vallen, voelt de andere kant zich geroepen terug te meppen. De reacties over en weer kunnen ontaarden in een oorlog.

Gelukkig helpt UNIFIL, de Interim Vredesmacht van de VN, de spanningen te verminderen. Een VN-woordvoerder zei dat het hoofd van UNIFIL, generaal-majoor Stefano Del Col, deze week optrad als contactpersoon voor de kampende partijen. Maar het bleek opnieuw dat de in 1978 opgerichte UNIFIL incidenten niet kan voorkomen.

De enige legitieme strijdkrachten in Zuid-Libanon zijn de UNIFIL en het Libanese leger. Dat bepaalde de Veiligheidsraad in resolutie 1701 uit 2006. Verder mocht Hezbollah niet meer in het grensgebied met Israël komen. Hezbollahstrijders komen dus verkleed als boeren of schaapherders naar de demarcatielijn. In controlekamers in bunkers aan de grens houden Israëlische soldaten achter monitoren die zijn aangesloten op camera’s met superlenzen hun interesses in de gaten. Ze werken vier uur achter elkaar en hebben dan acht uur vrij. Ze geven informatie door aan troepen op het veld.

De Veiligheidsraad heeft deze week gestemd over de verlenging van het mandaat van UNIFIL. Israël en de VS willen dat UNIFIL meer de bevoegdheid krijgt om inspecties uit te voeren. Als de UNIFIL de kans krijgt Hezbollah echt te verzwakken, draagt ze daadwerkelijk bij aan een rustige grens tussen beide landen. De Israëlische ambassadeur bij de VN, Gilad Erdan, schreef aan de Veiligheidsraad: „Het heeft geen zin een machteloze missie in Zuid-libanon te hebben als Hezbollah zijn macht opbouwt.”