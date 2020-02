Israël Ingezoomd: Critici nemen vredelievende Palestijnen onder vuur

Voor extremisten is het frustrerend. Er blijven altijd mensen die contact zoeken met de tegenpartij. De tegenstand die Palestijnen ondervinden die met Israëliërs praten, bereikte recent een hoogtepunt.

De meeste Palestijnen die contact zoeken met Israëliërs, zijn aangesloten bij het ”Comité voor interactie met de Israëlische samenleving”. Deze groep werd in 2012 in het leven geroepen door de Palestijnse Bevrijdingsbeweging PLO. De comitéleden hebben al honderden ontmoetingen gearrangeerd.

Soms gaan de Palestijnen naar Israël. Ze ontmoeten Israëlische groepen in huizen, op universiteiten en scholen, en op andere plaatsen. Voorwaarde is wel dat de Palestijnen toestemming hebben van het leger om naar Israël te reizen. Toen Avigdor Lieberman van Yisrael Beytenu defensieminister was, trok hij de reispermissie in van de voorzitter van het comité, Mohammed al-Madani. Tegenstanders van de ontmoetingen bevinden zich dus ook aan de Israëlische kant van de muur.

Israëliërs die naar de Palestijnse gebieden willen om Palestijnen te ontmoeten, hebben eveneens een reisvergunning nodig. De Palestijnse ex-minister van Gevangeniszaken en deelnemer aan de gesprekken, Ashraf al-Ajrami, zegt dat het leger die niet geeft. Dat weerhoudt Israëliërs er echter niet van te komen: ze gaan gewoon zonder toestemming. Het leger stelde het verbod in omdat Israëliërs in de Palestijnse gebieden werden aangevallen en zelfs vermoord.

De comitéleden brengen de Israëliërs met bussen of auto’s naar Ramallah. Ze gaan naar het hoofdkwartier van het comité en naar de Palestijnse president Mahmud Abbas – als hij tijd heeft voor hun bezoek.

Maar de afgelopen dagen ging er wat mis. Op vrijdag 14 februari had in Tel Aviv een bijeenkomst plaats tussen comitéleden en een groep Israëliërs de zich het „vredesparlement” noemt. Zondag bezochten Israëlische journalisten Ramallah voor gesprekken met Palestijnse functionarissen.

Tegenstanders van de gesprekken zijn leden van de BDS-beweging (Boycot, Desinvestering en Sancties), Hamas, Islamitische Jihad en het Volksfront. Ook individuen lieten van zich horen. Na de laatste ontmoetingen, uitte een ziedende menigte Palestijnen haar ongenoegen op sociale media. De journalisten werden „Joodse kolonisten” genoemd die Ramallah waren binnengevallen.

Hun Palestijnse gesprekspartners kregen het verwijt dat ze „verraders” en „collaborateurs” zijn. Ze zouden op „normalisatie” uit zijn: het opbouwen van „normale relaties” met Israëliërs, terwijl de Palestijnse kwestie wordt vergeten.

Maar Al-Ajrami zegt dat het tegendeel het geval is. Het hoofddoel van het comité is het Palestijnse politieke standpunt uit de doeken te doen en zo de publieke opinie in Israël te veranderen. De laatste weken legden de Palestijnen bijvoorbeeld uit waarom ze tegen het vredesplan van de Amerikaanse president Trump zijn.

„De strijd tegen de bezetting betekent dat we een Israëlische partner nodig hebben”, zegt Al-Ajrami. „Dat is de Israëlische vredesbeweging.”

Voorstanders van de ontmoeting hoopten dat Abbas en andere Palestijnse leiders zich duidelijk achter het comité zouden scharen en de aanvallen veroordelen. Dat is helaas niet gebeurd. Ook bang voor de meute op de sociale media misschien?