Israël Ingezoomd: Beschuldigd van verraad aan de Palestijnse zaak

Verslaggevers in het Midden-Oosten die zich positief uitspreken over de recente vredesakkoorden met Israël, worden ervan beschuldigd Palestijnen in de steek te laten.

Journalisten moeten erop rekenen allerlei beschuldigingen en verwijten over zich heen gestort te krijgen, ook als die nergens op slaan. Israëlische journalisten weten er alles van. Ook verslaggevers in de Arabische wereld kunnen in de problemen raken.

Neem de voorzitter van de Bahreinse Journalisten Associatie, Ahdeya Ahmed al-Sayed. „Ik heb het etiket opgeplakt gekregen van verrader, van een vijand van de mensheid omdat ik het vredesakkoord steun. Maar ik slaap beter als ik weet dat mijn intentie goed is. Ik wil dat mijn kinderen en andere kinderen in een betere wereld zullen leven.”

Wat is er allemaal aan de hand? De 47-jarige journaliste is voorstander van vrede tussen haar land en Israël. En daarmee heeft ze, aldus Palestijnse journalisten, schade berokkend aan de Palestijnse zaak. „Ze denken misschien dat we de Palestijnen in de steek laten, maar dat is niet zo. De Palestijnse kwestie wordt zeer gerespecteerd.”

Ze gelooft dat de Bahreinse regering erop blijft staan dat Israël geen land op de Westelijke Jordaanoever annexeert en dat er een tweestatenoplossing (een Palestijnse staat naast Israël) komt. „We moeten rechtvaardig blijven met betrekking tot de Palestijnse kwestie, maar ook met betrekking tot Israël.”

Maar al-Sayed vindt ook dat Palestijnen andere politieke leiders verdienen. Die hebben volgens haar in de afgelopen zeventig jaar geen wezenlijke verbeteringen gebracht. Ze hebben altijd onder elkaar gestreden en elkaar beschuldigd van verraad. „Hoe kan de terreurgroep Hamas een leidinggevende entiteit zijn in Palestina? Laten we hopen dat er niet alleen verandering komt van personen, maar ook van ideologie.”

Andere tegenstanders van het akkoord steunen mogelijk het nasserisme (een combinatie van Arabisch socialisme en nationalisme), de fundamentalistische islam van Iran.

Al-Sayed verwacht dat de vrede tussen Bahrein en Israël een warme vrede zal worden. „Israël heeft de Golfstaten nooit schade berokkend. Ik was een van de oprichters van een mensenrechtenbeweging. Elk persoon heeft het recht in vrede te leven met de ander. Israël is te lang geïsoleerd geweest. Het mag niet langer achterblijven. Je kunt geen ander volk of enig deel van de wereld blijven isoleren. Je moet luisteren naar iedereen.”

In de dertig jaar dat ze in de media werkt, zegt ze geen agressieve taal tegen Israël op de televisie te hebben gehoord. Nieuws is nieuws, en dat is gemeld. Bahrein is volgens haar altijd vredelievend geweest. Er bestaat al jaren een Joodse gemeenschap in het land. De Bahreinse ambassadeur in Washington was Joods. Zelf ging ze –als moslima– naar een rooms-katholieke school. Bahreiners leren volgens haar met andere culturen te leven.

Ze heeft al uitnodigingen gehad om Israël te bezoeken van de president van Israël, Reuven Rivlin en van Blauw-Wit leider Benny Gantz.

De journaliste hoopt dat de Arabieren positief naar het akkoord gaan kijken. „Israël heeft veel te bieden als het gaat om kunstmatige intelligentie, veiligheid en economie. Maar de Golfstaten hebben ook veel te bieden. En dat is waar het om gaat bij collaboratie: beide partijen hebben er voordelen van.”

Jordanië laveert door veranderend Midden-Oosten

Palestijnse burgers nodig die aan nieuw dialoog werken

Komen er nieuwe veranderingen in het Midden-Oosten aan?