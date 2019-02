Israël houdt rekening met gewelduitbarsting

De spanning tussen Israël en de Palestijnen is de afgelopen dagen zienderogen toegenomen. Het Israëlische veiligheidsestablishment houdt rekening met een uitbarsting van geweld.

Kobi Michael van het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies zei woensdag dat er een aantal ontwikkelingen zijn waardoor de spanning toeneemt.

Hij verklaarde dat de Palestijnse regering nauwelijks functioneert nu de Palestijnse premier Hamdallah is afgetreden en de verzoening tussen de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever en Hamas in de Gazastrook op een fiasco is uitgelopen.

Dat tempert ook de verwachtingen van het vredesplan dat de Amerikaanse regering zal publiceren, kort na de Israëlische verkiezingen op 9 april.

Verder zijn de Palestijnen er boos over dat Israël geleidelijk 500 miljoen sjekel (120 miljoen euro) kort op de invoerbelastingen die het voor de Palestijnen int en doorgeeft aan de Palestijnen. Dit is het bedrag dat de Palestijnse regering betaalt aan terroristen die gevangen zitten of aan hun familieleden. Door de korting kunnen ambtenaren niet hun volledige salaris krijgen.

De Palestijnse president Abbas kort ook op de subsidies die hij doorgeeft aan de Gazastrook, waardoor de economische situatie daar verder verslechtert. Verder zijn er op vrijdag weer grote demonstraties gepland in de Gazastrook, aan de grens met Israël.

Mobiele telefoons

Onder de Palestijnse gevangenen is de situatie allesbehalve kalm. De Israëlische minister van Openbare veiligheid, Gilad Erdan van Likud, heeft gezegd dat de gevangenisdienst moet zorgen dat gevangenen hun mobiele telefoons niet meer kunnen gebruiken.

Ook zijn er opnieuw spanningen op de Tempelberg. Palestijnen hebben zonder toestemming van Israël een hal geopend bij de Gouden Poort. De Gouden Poort is niet slechts een dichtgemetselde poort in de oostelijke muur van de Tempelberg. Achter de dichtgemetselde muur bevindt zich een groot bouwwerk, met koepels en pilaren met kapitelen.

De Gouden Poort werd na de vijftiende eeuw dichtgemetseld. De reden waarom moslims de poort afsloten is onduidelijk. Het kan zijn dat de poort geen dienst meer deed, dat er veiligheidsredenen waren, of dat ze wilden voorkomen dat iemand die zich voor messias uitgaf, via de poort de stad zou binnenkomen. In zowel jodendom, christendom als islam komt het geloof voor dat de poort in de laatste dagen van de wereldgeschiedenis opengaat.

De krant Ha’aretz meldde deze week dat Israël de hal in 2005 afsloot omdat deze gebruikt werd door een groep die verbonden was met de islamitische Hamaspartij en de Islamitische Beweging in Israël. Het islamitische bestuur op de Tempelberg, de Waqf, heeft geprobeerd Israël over te halen het gebouw weer open te stellen. Toen dat mislukte, hebben moslims zich zelf toegang tot het gebouw verschaft. De vraag is wat de Israëlische politie de komende dagen gaat doen.

Palestijnse opstand

In het verleden hebben zich vaak spanningen voorgedaan naar aanleiding van gebeurtenissen op en rond de Tempelberg. In 2000 brak bijvoorbeeld na het bezoek van toenmalig Likudleider Sharon de tweede Palestijnse opstand uit, die aan duizenden Palestijnen en Israëliërs het leven kostte.

De Tempelberg is niet alleen voor joden, maar ook voor moslims een heilige plek, die zij doorgaans Haram al-Sharif of al-Aqsa noemen. Zij geloven dat de islamitische profeet Mohammed vanaf deze plek een reis naar de hemel maakte.