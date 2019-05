Israël herdenkt zes miljoen vermoorde Joden

Israël heeft donderdag de zes miljoen Joden herdacht die tijdens de Holocaust door de nazi's en hun helpers zijn vermoord. In de ochtend klonken in het hele land gedurende twee minuten de sirenes. Voetgangers bleven staan en zwegen ter nagedachtenis.

Ook automobilisten stopten hun voertuigen en stapten uit. Bij het centrale Holocaust-gedenkteken Yad Vashem in Jeruzalem begon aansluitend een herdenkingsceremonie.

Volgens het ministerie van Financiën zijn nog steeds ongeveer 210.000 Holocaust-overlevenden in Israël geregistreerd, die financiële steun krijgen. 58.000 van hen komen uit Noord-Afrikaanse landen en Irak. Ze leden tijdens de Holocaust onder antisemitische vervolging.

Tijdens een herdenkingsceremonie bij Yad Vashem woensdagavond waarschuwde de Israëlische president Reuven Rivlin voor nieuw antisemitisme. “Europa wordt weer achtervolgd door de spoken uit het verleden, ideeën van superioriteit, nationale zuiverheid, vreemdelingenhaat, openlijk antisemitisme van links en rechts,” zei Rivlin.

Rivlin: “We staan niet aan de vooravond van een nieuwe Holocaust of iets dergelijks. Maar we kunnen het nieuwe antisemitisme niet negeren. Dat steekt opnieuw de kop op, gevoed door massa-immigratie, economische crises en teleurstelling in politieke leiders.”