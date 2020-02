„Israël heeft verandering klimaatbeleid nodig”

Toen ik deze week met de trein afdaalde van Jeruzalem naar Tel Aviv, viel mij op dat het waterpeil in de wadi’s hoog was en dat enkele velden blank stonden. Want geregend heeft het; en hoe.

Een wolkbreuk boven Tel Aviv op 4 januari kostte het leven van een jong echtpaar. De lift bleef steken op de laagste verdieping van hun flatgebouw toen hun straat overstroomde. Buren konden de deur niet open krijgen en hulpdiensten arriveerden te laat. Elders in het land verloren automobilisten het leven omdat kolkende watermassa’s hun auto’s wegspoelden.

Politicoloog en milieudeskundige Dov Khenin zegt dat er niet meer regen valt door de klimaatverandering, maar dat de buien in Israël wel intenser zijn geworden. „In de winter is de lucht meestal helder”, zegt hij. „Maar als de regen komt, is deze zeer extreem.”

Hij overhandigde dinsdag aan president Reuven Rivlin het rapport ”Richtingverandering 2020”. Dat gebeurde in aanwezigheid van vertegenwoordigers van overheidsorganen, academia, studenten, milieugroepen en maatschappelijke organisaties. Het roer moet volgens Khenin dringend om.

Hij vertelde de president dat klimaatverandering voor een noodsituatie zorgt. „Maar wetenschappers vertellen ons dat verandering nog steeds mogelijk is. De tijd is kort en een omslag moet dit jaar plaatsvinden. Israël moet en kan bijdragen aan de wereldwijde inspanning. Onder andere op het gebied van technologische innovatie en creatieve sociale veranderingen.”

President Rivlin lijkt enthousiast over het plan. „Dit is niet langer slechts een onderwerp alleen voor natuurliefhebbers”, zei hij. „Er is geen reden waarom Israël, dat al lang heeft bewezen een krachtpatser te zijn op het gebied van technologische innovaties, geen uitmuntende baken van duurzaamheid kan zijn voor de hele wereld.”

Maar er moet nog veel gebeuren. „We proberen druk uit te oefenen op beleidsmakers, zodat we dit jaar al veranderingen door kunnen voeren”, zegt Khenin.

Het plan stelt dat Israël snel meer gebruik moet maken van duurzame energie. Deze energie kan opgewekt worden op daken van gebouwen, kruispunten en geschikt landbouwgrond. Wat de veiligheid betreft is het beter afhankelijk te zijn van een verspreid netwerk van bronnen die hernieuwbare energie leveren dan van geïsoleerde gasvelden.

Ook moeten Israëliërs volgens het rapport meer hun auto laten staan en zich te voet, per fiets of met het openbaar vervoer verplaatsen. Israël moet ook de natuur goed beschermen omdat het mensen beschermt. Natuur is een effectief middel om broeigassen te verminderen. Veranderingen in landbouw kunnen bijdragen aan het verminderen van broeigassen en de productie van meer gezond eten. Steden moeten meer groene ruimtes creëren waarin mensen mensen graag bewegen.

Khenin ziet gelukkig grote betrokkenheid bij jongeren en een groeiende beweging in de samenleving. „Ik geloof dat we de capaciteit hebben druk op onze regering en beleidsmakers uit te oefenen om de verandering te bewerkstelligen.”

Israel vervult volgens hem de beloften die het heeft gedaan bij het Parijse akkoord. „Maar de last die Israël op zich genomen heeft is ver van wat werkelijk nodig is. We geloven dat de doelen, die we beloofd hebben te bereiken in Parijs, lang niet toereikend zijn.”