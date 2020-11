Israël: Hamas werft jongeren voor terroristische activiteiten

De Israëlische binnenlandse inlichtingendienst Shin Beth heeft Hamas, de regerende partij in de Gazastrook, ervan beschuldigd twee minderjarigen op de Westelijke Jordaanoever te hebben gerekruteerd voor "terroristische activiteiten". De rekrutering van de twee jongeren uit de stad Beit Ummar vond plaats via internet, volgens een maandag gepubliceerd rapport van de inlichtingendienst. Het contact met hen werd regelmatig en maandenlang onderhouden via sociale netwerken.

Volgens de onderzoekers zouden de minderjarigen wapens, munitie, uniformen en geld ontvangen. Hun zou ook zijn ook gevraagd informatie te verzamelen over de Israëlische nederzettingen en een ontvoering van een Israëliër voor te bereiden. Volgens de geheime dienst zijn de jongeren in oktober gearresteerd en aangeklaagd.

Een vertegenwoordiger van de islamitische Hamasbeweging op de Westelijke Jordaanoever verwierp de beschuldigingen en noemde ze vals. Sinds de oprichting heeft Hamas nooit toestemming gegeven om minderjarigen te rekruteren, zei hij. In de afgelopen jaren hebben volgens hem minderjarigen alleen gehandeld bij aanvallen, zonder instructies van Hamas of andere groepen.

Israël, de VS en de EU classificeren Hamas als een terroristische organisatie. De groep, opgericht in 1987 en gesteund door Iran, ontkent het bestaansrecht van Israël en eist de gewelddadige vestiging van een islamitisch Palestina van de Middellandse Zee tot aan de Jordaan. Zijn militaire arm heeft herhaaldelijk terroristische aanslagen op Israëli's gepleegd. Op de Westelijke Jordaanoever regeert Fatah, een rivaal van Hamas.