Israël haalt groep falasj mura uit Ethiopië

Ruim 40 nieuwe immigranten uit Ethiopië zijn dinsdag in Israël aangekomen. Zij vormen de eerste groep van in totaal 400 mensen die toestemming hebben zich in de Joodse staat te vestigen.

De nieuwe immigranten behoren tot negen families, die dinsdag met familieleden in Israël werden herenigd. Zij behoren tot de gemeenschap van de falasj mura – Joden die eeuwen geleden werden gedwongen zich tot het christendom te bekeren, maar nu hun Joodse wortels herontdekken.

De Israëlische regering heeft in totaal bijna 400 Ethiopiërs toestemming gegeven naar Israël te emigreren. De bedoeling was dat alle nieuwe immigranten voor de verkiezingen van aanstaande maandag al naar Israël zouden komen, maar het lukte slechts om de verhuizing voor 43 mensen op tijd rond te krijgen.

Openbaar aanklager Avichai Mandelblit uitte deze week nog kritiek op het in zijn ogen overhaast genomen besluit van de Israëlische regering om bijna 400 mensen in één keer naar Israël te halen. Die actie was volgens hem bedoeld als verkiezingsstunt om electorale steun van de Ethiopische Joden in Israël te vergaren.