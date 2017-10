Israël gaat weer bouwen in Oost-Jeruzalem

Israëlische autoriteiten hebben woensdag toestemming verleend voor de bouw van 176 huizen voor Joodse kolonisten in een Palestijnse buurt in Oost-Jeruzalem. De goedkeuring werd meteen veroordeeld door de Palestijnen die het een schending van internationaal recht vinden.

Door de bouw zal de Joodse wijk Nof Zion bijna drie keer zo groot worden. De wijk is omringd door huizen van Palestijnen in de buurt Jabel al-Mukaber.

Israël kondigde in april aan bij elkaar 15.000 huizen te gaan bouwen in Oost-Jeruzalem, dat het in 1967 inlijfde. Het land ziet Jeruzalem als zijn „eeuwige en ondeelbare hoofdstad”. De Palestijnen zien de stad echter als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat en beschouwen Oost-Jeruzalem als bezet door Israël.