Israël gaat voor de tweede keer op slot door coronavirus

Israël ging vrijdagmiddag voor de tweede keer op slot. Het land heeft de controle over de tweede golf van Covid-19 verloren. De lockdown gaat waarschijnlijk tot zeker na het Loofhuttenfeest duren.

Daarmee wordt Israël het eerste land dat voor de tweede keer dichtgaat. De afgelopen dagen lag het aantal vastgestelde besmettingen op 5000 per dag. Ziekenhuizen in Jeruzalem en aan de randen van het land kunnen het aantal coronapatiënten niet meer aan. Ze gaan naar instellingen in het westen van het land.

Hoe heeft het zover kunnen komen? De belangrijkste oorzaak is dat te veel burgers het te gemakkelijk hebben genomen met de voorschriften om de kansen op verspreiding van de pandemie te verkleinen. Dat was voornamelijk het geval onder ultraorthodoxe Joden en Arabieren.

Een andere oorzaak is het gedrag van de regering. Ze wijkt teveel af van de regels die ze uitvaardigt. De instructies veranderen zo vaak, dat ze nauwelijks nog bij te benen zijn. Professor Ronni Gamzu is hoofd van het team van deskundigen dat de oorlog tegen de pandemie voert en tegelijkertijd de economie moet verdedigen. Hij heeft een ‘verkeerslichtensysteem’ in het leven geroepen. Rode steden en wijken zouden in een lockdown gaan. Dat stuitte echter op protesten van de ultraorthodoxen. Critici zeiden dat premier Benjamin Netanyahu hen om politieke redenen te vriend wil houden. Nu gaat het hele land op slot.

„Deze tweede lockdown had kunnen worden voorkomen”, zeg tekstschrijver Adam Shay. „De consensus is dat politiek een belangrijkere rol dan volksgezondheid speelt. Niemand wil de boeman spelen of de verantwoordelijkheid nemen. Bijeenkomsten om te bidden konden bijvoorbeeld plaatsvinden, maar andere activiteiten waar evenveel mensen bijeen zijn niet. De regering vreest om demografische redenen de confrontatie aan te gaan. Het is gemakkelijker een lockdown in te stellen voor de hele bevolking, dan alleen in de rode steden.”

De lockdown ging in aan de vooravond van het Joodse nieuwjaar. De gewoonte is dat burgers dan elkaar opzoeken. Dit jaar kan dat dus niet. Velen zijn op donderdag al bij elkaar op bezoek gegaan. De politie verwacht dat velen zullen vertrekken voor de lockdown begint. Als ze na het feest op zondagavond terug willen keren, mogen ze maar maximaal een kilometer van hun huis af zijn.

Ze lopen dan de kans dat de politie hen aanhoudt bij een wegversperring. Elke inzittende krijgt een bon van omgerekend 125 euro. Bij elke aanhouding kan dat opnieuw gebeuren, zodat het ritje naar huis behoorlijk duur kan worden. „Het is niet de moeite waard het risico te nemen”, zei een televisiereporter donderdagmorgen.

Maar er zijn ook weer uitzonderingen op deze afstandsregels. Burgers hebben namelijk het recht naar demonstraties te gaan. Ook kantoren mogen open, als ze maar geen bezoekers ontvangen. Wie sport, mag verder dan een kilometer van huis. Supermarkten, apotheken, klinieken, banken en postkantoren blijven open en het openbaar vervoer blijft rijden. Hotels, pensions en culturele instellingen moeten dicht.

Ook scholen houden de deuren gesloten. Leerkrachten bieden afstandsonderwijs. In de praktijk is dat niet altijd gemakkelijk. Shay, vader van drie dochters, werkt thuis. „Twee dochters moeten thuis op de computer werken, de derde met de mobiel. Ik kan dan mijn laptop niet gebruiken.”