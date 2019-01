Israël en Iran botsen nu openlijk

Over de confrontatie met Iran in Syrië doet Israël niet langer geheimzinnig. Jeruzalem laat daarmee zien bereid te zijn de strijd met Iran op te voeren.

Een middellangeafstandsraket scheerde zondag vanuit Syrië naar het Israëlische skicentrum op de Hermon. Op dat moment waren daar duizenden burgers, die echter effectief werden beschermd door het afweersysteem Iron Done. Het was een Iraanse raket, liet het Israëlische leger al snel weten.

Deze Iraanse poging de skipret te bederven kwam na Israëlische luchtaanvallen op doelen bij Damascus. Dergelijke acties voert Israël geregeld uit: het doet zijn best te voorkomen dat Iran een militaire aanwezigheid in Syrië opbouwt en wapens levert aan Hezbollah in Libanon.

Duizenden doelen

De mislukte aanval op de Israëls enige skibaan bleef niet onbeantwoord. In de nacht van zondag op maandag viel de Israëlische luchtmacht doelen aan van de Revolutionaire Garde in Syrië. Ook deelde de luchtmacht klappen uit aan Syrische luchtafweersystemen. Bij de acties zouden 12 Iraanse soldaten zijn omgekomen, meldde Haaretz dinsdag.

Op het eerste gezicht lijkt het slechts om de zoveelste uitwisseling van bommen en raketten te gaan tussen Israel en zijn vijanden in Syrië. Toch is er sprake van een aantal nieuwe ontwikkelingen.

Ten eerste zwijgt Israël niet langer over acties in Syrië. Tot voor kort erkende noch ontkende Israël doorgaans dat het aanvallen uitvoerde in Syrië. Die aanpak heeft als voordeel dat de tegenpartij zich niet geroepen voelt een aanval op Israël uit te voeren.

De inmiddels gepensioneerde stafchef van het Israëlische leger, generaal Gadi Eisenkot, zei op 11 januari in de New York Times dat Israël „duizenden doelen” heeft getroffen in Syrië. Twee dagen later liet de Israëlische premier Benjamin Netanyahu weten dat Israël een Iraans wapendepot had aangevallen op de luchthaven van Damascus en „indien nodig” de aanvallen op zal voeren. Het leger maakt er ook op twitter geen geheim meer van dat het aanvallen uitvoert op Syrië.

Een andere nieuwe ontwikkeling is dat dat Iran een grondraket op Israël afvuurde. Tot nu toe ging het om pogingen om met luchtdoelraketten Israëlische vliegtuigen of raketten te onderscheppen. Maar nu probeerde Iran klaarblijkelijk burgers te treffen.

Een derde noviteit is dat Israël zondag overdag een aanval uitvoerde op doelen in Syrië. Tot nu toe vonden de aanvallen na zonsondergang plaats.

Russen

De ontwikkelingen laten zien dat Israël bereid is de strijd in het noorden te laten escaleren om de opbouw van het Iraanse leger in Syrië te voorkomen. Israël wil niet dezelfde fout maken als in Libanon, waar Hezbollah een arsenaal van meer dan 100.000 raketten heeft opgebouwd. Die vormt een reëele bedreiging voor de veiligheid van Israëls burgerbevolking.

Ondertussen probeert Israël in Syrië een confrontatie met de Russen te voorkomen. Voordat er een Israëlische aanval plaatsvindt, licht het Rusland in. Moskou wil een Russische zee- en luchtmachtbasis opbouwen in Syrië.