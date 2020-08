Israël en Emiraten zetten telefoonlijnen open

Het is weer mogelijk om te bellen tussen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Israël. De kroonprins van het emiraat Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, opende de verbinding met de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi.

De Israëlische minister van Communicatie Yoaz Hendel noemde de ontwikkeling belangrijk voor het normaliseren van de betrekkingen tussen beide landen.

Israël en de VAE kondigden donderdag aan om een akkoord te sluiten dat moet leiden tot een volledige normalisering van de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen. Delegaties gaan de komende weken om de tafel om afspraken te maken over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals toerisme, vliegverkeer, veiligheid, telecommunicatie en de opening van ambassades op elkaars grondgebied.

De blokkade van het telefoonverkeer tussen de landen is zondag al opgeheven. Ook konden zondag vanuit de VAE Israëlische nieuwssites worden bekeken, die eerder door de VAE waren geblokkeerd.

"Ik feliciteer de Verenigde Arabische Emiraten met het opheffen van de blokkade", schreef minister Hendel op Twitter. "Er zullen nu veel economische mogelijkheden ontstaan en deze vertrouwenwekkende stappen zijn belangrijk om de belangen van de landen te bevorderen".

Na Egypte (1979) en Jordanië (1994) zijn de VAE het derde Arabische land dat een vredesakkoord sluit met Israël. In ruil voor het jongste akkoord wil Israël de annexatie van gebieden op de bezette Westelijke Jordaanoever, die de Palestijnen voor hun eigen staat opeisen, opschorten.

Mauritanië, dat vroeger ook diplomatieke banden had met Israël maar die in 2009 verbrak wegens de oorlog van 2008/2009 in Gaza, noemde het besluit van de VAE zondag er een van "wijsheid en het goede oordeel" van de leiding van de VAE, aldus WAM, het staatspersbureau van de Emiraten.

"De VAE bezitten de absolute soevereiniteit en de volledige onafhankelijkheid in het aangaan van relaties en het beoordelen van de standpunten die overeenkomstig zijn met het nationaal belang en de belangen van Arabieren en moslims", aldus een verklaring van het Mauritaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.