Israël dreigt Iraanse raketten in Irak aan te pakken

De Iraanse pogingen om in Syrië een direct militair front tegen Israël te vormen, zijn grotendeels mislukt. Nu probeert Teheran het in Irak. Maar ook met die dreiging zal de Joodse staat afrekenen, waarschuwt Jeruzalem.

De bloedige burgeroorlog in Syrië dwong Iran al enkele jaren geleden tot actie. De Syrische president Bashar al-Assad was immers sinds jaar en dag een bondgenoot van Teheran. Via Syrië was Iran bovendien in staat de Libanese Hezbollahbeweging van wapens te voorzien. De sjiitische geestverwant is voor Iran de belangrijkste vooruitgeschoven post voor een oorlog op afstand tegen Israël.

Via steun aan Hezbollah en het sturen van Iraanse troepen en materieel wist Iran –in nauwe samenwerking met Rusland– Assad in het zadel te houden. Het tij lijkt inmiddels vrijwel geheel ten gunste van het Syrische regeringsleger gekeerd.

Iran zag zijn kans schoon en probeerde zijn militaire aanwezigheid in het grensgebied van Syrië en Israël fors te versterken. Jeruzalem liet over die pogingen geen enkele onduidelijkheid bestaan. Iran moet zich minstens 100 kilometer van de grens terugtrekken, of de consequenties onder ogen zien.

Israël voegde diverse keren de daad bij het woord door Iraanse troepen en bases aan te vallen. Ook maandag bombardeerde de Israëlische luchtmacht nog Iraanse doelen diep in Syrië. Mede onder druk van Moskou lijkt Teheran op dit front vooralsnog in te binden.

Iran probeert het over een andere boeg te gooien. Persbureau Reuters en Israëlische media berichtten onlangs, op basis van bronnen binnen westerse inlichtingendiensten, dat Islamitische Staat (IS) ballistische raketten naar buurland Irak heeft verplaatst. Zowel Teheran als Bagdad ontkende die berichten formeel.

Het noopte de Israëlische minister van Defensie, Avigdor Lieberman, in elk geval tijdens een live-interview met de tv-zender Israel Television News Company te waarschuwen dat Israël zich niet tot Syrisch grondgebied zal beperken om de Iraanse dreiging het hoofd te bieden.

Het zou overigens voor het eerst sinds 1981 zijn dat Israël een grote militaire operatie in Irak onderneemt. In dat jaar vernietigden Israëlische gevechtsvliegtuigen een kernreactor in aanbouw in het Iraakse Osirak. De plaatsing van ballistische raketten in Irak vormt echter een dermate grote bedreiging voor Israël dat militaire actie zeker niet moet worden uitgesloten.

Dat lijken ook de Verenigde Staten te beseffen. Het Amerikaanse Central Command in Washington, dat de Amerikaanse militaire operaties in Irak coördineert, weigerde formeel commentaar op de berichten over de Iraanse raketten te geven. Het bleef bij een verklaring van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, die zaterdag zei dat hij „diep bezorgd” is over de verplaatsing van Iraanse projectielen.

Volgens de Israëlische tv-zender Channel 1 hebben de Verenigde Staten Israël echter de afgelopen weken achter de schermen al herhaaldelijk verzocht geen aanvallen op Iraaks grondgebied uit te voeren. Voor zo’n aanval zou coördinatie met de Amerikanen bijzonder nuttig zijn. Washington zou Israël in zo’n geval moeten voorzien van de zogenaamde IFF-gegevens: codes die militaire toestellen uitzenden en aangeven of ze vriend of vijand zijn.

Ook zonder die Amerikaanse medewerking kan Israël in principe echter besluiten tot actie over te gaan, zeker als Jeruzalem de Iraanse dreiging als onacceptabel bestempelt. Dat zou een gevaarlijke escalatie van het conflict betekenen.