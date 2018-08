Israël doodt zeven militanten op Golan

De Israëlische luchtmacht heeft donderdag bij een aanval op de Golanhoogvlakte zeven militanten gedood. Dat meldden Israëlische media en het leger donderdag.

De militanten droegen volgens een woordvoerder van het leger, luitenant-kolonel Jonathan Conricus, een militaire uitrusting en vormden een formatie. Ze waren vanuit het Syrische gedeelte van de Golan het Israëlische deel ingekomen. Het is onduidelijk wat de militanten als doel voor ogen hadden, maar „er zijn Israëlische gemeenschappen binnen enkele honderden meters van de grens”, aldus Conricus.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten meldde dat er in het gebied confrontaties waren tussen het Syrische leger en strijders van de terreurgroep IS.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde donderdag intussen aan een reis naar Colombia te cancelen vanwege „de situatie in het zuiden.” De aankondiging komt samen met berichten over besprekingen tussen Israël en Hamas in de regio, die verlopen via bemiddeling van de VN en Egypte. Het Israëlische veiligheidskabinet komt naar verwachting zondag bijeen om te spreken over de pogingen om tot een deal met Hamas te komen.

De speciale VN-gezant voor het Midden-Oosten, Nikolay Mladenov, zei eerder deze week goede hoop te hebben op een overeenkomst die de rust tussen Israël en de Palestijnen herstelt. De afgelopen weken kwam het tot heftige confrontaties rond de Gazastrook.