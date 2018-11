Israël doet niet mee aan VN-migratiepact

Israël zal het VN-migratiepact niet ondertekenen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een verklaring dat „we vastberaden zijn onze grenzen te verdedigen tegen illegale indringers”.

Hij heeft zijn ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten dat niet wordt meegedaan aan de officiële ondertekening van het verdrag in Marokko.

In het migratiepact staan richtlijnen voor de omgang met migranten. Israël is niet het eerste land dat afhaakt. Eerder hebben ook de Verenigde Staten, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Bulgarije en Estland dat al gedaan. De ondertekening moet plaatsvinden tijdens een top die op 10 en 11 december wordt gehouden in Marrakesh.