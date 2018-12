Israël boos om minister die over vlag loopt

Israël heeft de ambassadeur van Jordanië op het matje geroepen omdat een minister annex woordvoerster van de Jordaanse regering over een vlag van Israël is gelopen. De Israëlische regering vindt dat de vlag daar mee is „ontheiligd”.

Jumana Ghunaimat was gefotografeerd toen ze lopend over een op de vloer geschilderde vlag van Israël in het gebouw van de vakbonden liep. De vlag werd daar destijds juist geschilderd om mensen aan te moedigen om er overheen te lopen en daarmee minachting voor het buurland te tonen.

De Israëlische ambassade in Amman deed een „scherp protest” de deur uit. Het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat het om een particulier gebouw gaat en dat Jordanië vasthoudt aan het vredesverdrag tussen de landen.