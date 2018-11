Israël bombardeert tv-station Hamas

Palestijnen vuren vanuit de Gazastrook maandag raketten af op Israël. Volgens getuigen zijn er zo'n driehonderd raketten afgevuurd. Het Israëlische leger reageerde met zo'n zeventig luchtaanvallen, onder andere op de al-Aqsa televisiestudio van Hamas.

#BREAKING: The building of AlAqsa TV in Gaza was just completely bombed by Israeli warplanes in response to today's rocket attack

pic.twitter.com/2y32IcSZr8 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 12 november 2018

Voorafgaand aan het bombardement zou Israël zeker vijf raketten die niet kunnen exploderen hebben afgevuurd. Daarmee zou Israël de Palestijnen hebben willen waarschuwen de al-Aqsa televisiestudio te verlaten. Hulporganisatie Rode Halvemaan meldt dat bij de Israëlische aanvallen zeker drie Palestijnen zijn omgekomen.

Aan de Israëlische zijde zouden ongeveer tien mensen gewond zijn geraakt.

First images of Israeli bus destroyed by Gaza mortar firehttps://t.co/PZsZDohx7M pic.twitter.com/xnZCa3us64 — Haaretz.com (@haaretzcom) 12 november 2018

Eerder maandag werd een bus vernield door mortiervuur van Palestijnen. Daarbij viel een gewonde.

הסלמה בדרום | תיעוד נוסף של השריפה שפרצה בשדרות כתוצאה מנפילת רקטה @OrHeller pic.twitter.com/hTAp5inluj — חדשות עשר (@news10) 12 november 2018

De beschietingen over en weer volgen op een vuurgevecht van zondag in de Gazastrook. Daarbij kwamen zeven Palestijnen en een Israëlische soldaat om het leven.

De militante Palestijnse beweging Hamas heeft de verantwoordelijkheid voor de aanvallen van maandag op Gaza opgeëist.

Het Israëlische leger liet weten dat met de raketafweer de meeste projectielen werden onderschept en dat het als reactie luchtaanvallen op militaire doelen in Palestijns gebied heeft uitgevoerd. Daar zijn zeker twee doden bij gevallen.