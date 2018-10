Israël bestookt doelen in Syrië

Israël heeft voor het eerst in anderhalve maand doelen in Syrië gebombardeerd. Dat heeft een regeringsfunctionaris maandag gezegd zonder in details te treden. Het was de eerste Israëlische aanval sinds op 17 september per ongeluk voor de Syrische kust een Russische vliegtuig werd neergehaald.

Dat gebeurde door de Syrische luchtafweer. Deze reageerde op een actie van Israëlische gevechtsvliegtuigen die in de buurt een vermoedelijk Iraans wapentransport bestookten. Het incident leidde tot een diplomatiek conflict tussen Moskou en Jeruzalem. De Russen gaven Israël de schuld van de vergissing, Israël legde de verantwoordelijkheid bij de regering-Assad, Hezbollah en Iran.

De Israëlische zegsman vertelde dat de Russen vooraf op de hoogte zijn gesteld van de plannen. ,,Militaire coördinatie met de Russen gaat door zoals in het verleden''.