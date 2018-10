Israël bestookt doelen in Gaza na raketaanval

De Israëlische luchtmacht heeft doelen bestookt in de Gazastrook. Die bombardementen volgden op een raketaanval vanuit dat Palestijnse gebied aan de kust, meldt het leger.

Israël zegt acht doelen van de Hamas-beweging onder vuur te hebben genomen. Het waren onder meer een trainingscentrum en een munitiefabriek. Het is nog onduidelijk of slachtoffers zijn gevallen bij die bombardementen.

Door de raketaanval vanuit de Gazastrook moesten volgens Israëlische media eerder duizenden mensen een veilig heenkomen zoeken in schuilkelders. Het leger zegt een poging te hebben gedaan het naderende projectiel te onderscheppen met afweersysteem Iron Dome, maar het is onduidelijk of dat ook is gelukt.

Militante Palestijnen vuurden vorige week ook al raketten af op Israël. Een van die projectielen raakte een woonhuis in Beër Sjeva. Israël sloeg toen ook terug met luchtaanvallen.