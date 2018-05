Israël bestookt doelen in Gaza

Het Israëlisch leger heeft zaterdagavond een luchtaanval uitgevoerd in het noorden van de Gazastrook. Volgens de krant Haaretz zijn zeven raketten afgevuurd naar een agrarisch gebied ten oosten van de stad Beit Hanoun. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Volgens de Palestijnen was het doelwit een generator. Israël houdt vol dat een tunnel voor terroristen is bestookt.

De aanval kwam enkele uren nadat de minister van Defensie Avigdor Lieberman had aangekondigd dat de grensovergang Kerem Shalom wordt gesloten voor goederenvervoer wegens herstelwerkzaamheden. De post was een dag eerder beschadigd door Palestijnse betogers en gaat pas weer open als de situatie dat toelaat. Volgens Jeruzalem werd onder meer de pijplijn, waardoor Israël brandstof levert aan Gaza, aangestoken en een transportband bij de grens vernield.