Israël bereidt zich op nieuw raketvuur voor

Israël houdt er rekening mee dat de beschietingen door de Palestijnse terreurbeweging Islamitische Jihad vanuit de Gazastrook nog enkele dagen zullen aanhouden.

Het Israëlische leger zei woensdag dat er sinds dinsdagmorgen 220 raketten op Israël zijn afgeschoten. Dat gebeurde nadat de luchtmacht maandagnacht de commandant van Islamitische Jihad, Baha Abu al-Ata, en zijn vrouw had gedood.

Israël zag hem als de grootste probleemmaker in de Gazastrook. Zo zat hij achter de laatste beschietingen met raketten op Israël. Als Israël afspraken maakte met Hamas, legde Abu al-Ata deze naast zich neer. Het was duidelijk dat hij risico liep.

Islamitische Jihad is –anders dan Hamas– geen politieke én militaire organisatie, maar alleen een militaire. Iran steunt deze organisatie met geld en training.

De militie is minder sterk dan Hamas. Maar ook Islamitische Jihad beschikt over een aanzienlijk arsenaal projectielen, die het af kan schieten op Israël.

Het leger meldde woensdagmorgen dat het raketafweersysteem Iron Dome 90 procent van de raketten die woonplaatsen dreigden te raken, heeft onderschept. De Israëlische ambulancedienst zei dat ze hulp aan 46 mensen heeft geboden. Bronnen in Gaza berichtten dat er twaalf Palestijnen werden gedood bij Israëlische aanvallen.

Israël hoopt dat de rust zo snel mogelijk terugkeert. Maar Islamitische Jihad heeft gezegd dat ze zelf zal bepalen hoelang de beschietingen aanhouden. Of de situatie de komende dagen verder zal verslechteren, is mede afhankelijk van de grootste strijdmacht in Gaza, Hamas. Tot nu toe houdt Hamas zich buiten de gevechten. Egyptische functionarissen proberen te bemiddelen tussen Israël en militanten in Gaza om de rust terug te brengen.

Nationale eenheid

Een andere factor die mogelijk kan leiden tot escalatie, is wat er in Israël gebeurt. De publieke druk op de regering-Netanyahu om de acties tegen militanten in Gaza uit te breiden, zal toenemen als er in Israël meerdere doden en gewonden vallen.

Als de gevechten tussen Israël en Islamitische Jihad de komende dagen aanhouden, zal ook de druk van de bevolking toenemen om een regering van nationale eenheid te vormen. Blauw-Witleider Benny Gantz heeft tot nu toe gezegd niet akkoord te gaan met een eenheidsregering als die eerst door Likudleider Netanyahu wordt geleid. Nu echter kan Gantz reden zien deze eis te laten vallen. Dat zou overigens naar verwachting wel het einde inluiden van zijn politieke carrière, want kiezers hebben op hem gestemd om Netanyahu te vervangen.

Ook na tien jaar Netanyahu schort er van alles aan de veiligheidssituatie in Israël. Een relatief kleine militie in Gaza zorgt ervoor dat vandaag een miljoen kinderen niet naar school kunnen. Het leven in Zuid-Israël en deels in Midden-Israël is ontregeld.

Verder heeft Hezbollah in Libanon meer dan 100.000 raketten die ze op Israël kan afschieten. Iran gaat door met het ontwikkelen van zijn nucleaire capaciteit. De kansen op vrede met de Palestijnen op basis van een tweestatenoplossing nemen af. Vrede is vandaag ver weg voor Israël.

