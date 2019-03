Israël begonnen met tegenaanval op Hamas

Israël is begonnen met het uitvoeren van aanvallen op doelen van de Palestijnse beweging Hamas in de Gazastrook. Het is een vergeldingsaanval nadat in de nacht van zondag op maandag een raket was ingeslagen in een woning in het Israëlische dorp Mishmeret. Volgens het leger van Israël is de raket afgeschoten van een positie in handen van Hamas.

Hamas ontkent en stelt dat het geen enkel belang heeft bij de aanval. Wel werd geopperd dat door bijvoorbeeld het erg slechte weer een raket onopzettelijk is gelanceerd.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gelooft daar niets van en zei eerder op maandag dat zijn land met kracht zal reageren en dat de naderende verkiezingen geen hindernis zijn om oorlog in de Gazastrook te voeren.

Raketaanval bij Tel Aviv