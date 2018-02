Isothermische iglo voor kleumende daklozen

Een uitvinder in Bordeaux heeft een ‘isothermische iglo’ ontwikkeld waar daklozen beschutting kunnen zoeken. Franse media meldden maandag dat de ‘iglo’ is ontworpen en gebouwd door Geoffroy de Reynal. Zijn bouwsel heet ‘iglou’ en is op de grond 2 bij 1,20 meter groot. Het heeft een halfronde overkapping.

De vinding is gemaakt van aluminium en isolatieschuim. De iglo is volgens de 26-jarige ingenieur De Reynal in staat om een temperatuur te handhaven die vijftien graden hoger is dan buiten, als er tenminste iemand in ligt.

Met tien ‘iglous’ is de uitvinding sinds december in Bordeaux beproefd. En nu de ‘Siberische’ kou ook Frankrijk treft, komt die extra in de belangstelling. Tien prototypes zijn naar Parijs gestuurd om daar in deze ijskoude week te worden uitgeprobeerd. Mogelijk leidt de kou tot een „industriële productie van de iglou”, hoopt de ingenieur.