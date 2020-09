Islamitische Staat claimt moord op Franse hulpverleners in Niger

Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft de moord op zes Franse hulpverleners in Niger opgeëist. Dat staat in een verklaring die donderdag door de SITE Intelligence Group is gepubliceerd.

Volgens de verklaring is de West-Afrikaanse tak van de terroristische organisatie verantwoordelijk voor de „blitzaanval” op de hulpverleners en hun Nigerese gids en chauffeur. De aanslag gebeurde op 9 augustus in een giraffenreservaat in Niger.

Dit „resulteerde in het doden van zes van hen na hun gevangenname, evenals twee van hun metgezellen”, aldus een SITE-vertaling van de verklaring.

De zes Fransen en hun chauffeur werkten voor de internationale hulpgroep ACTED en toerden door het reservaat, dat een populaire bestemming is voor expats en door de Nigerese regering als veilig werd beschouwd.

De Franse humanitaire hulporganisatie ACTED meldde destijds dat de acht vermoorde slachtoffers van hun organisatie vier vrouwen en vier mannen zijn. Ze werden doodgeschoten door schutters die op motorfietsen reden.

Frankrijk en andere landen hebben mensen gewaarschuwd om niet naar delen van Niger te reizen waar militanten, waaronder Boko Haram en ISWAP, actief zijn.