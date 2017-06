De terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft woensdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor twee aanslagen in de Iraanse hoofdstad Teheran. IS claimt de aanslagen via zijn nieuwskanaal AMAQ.

Groepjes terroristen hebben woensdag het parlementsgebouw in Teheran en het mausoleum van de stichter van de Islamitische Republiek Iran, de ayatollah Khomeini, aangevallen. Daardoor zijn meerdere doden en gewonden gevallen.