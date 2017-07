IS zet vrouwen in voor zelfmoordaanslagen

Nu de strijd om de stad Mosul in het noorden van Irak ten einde loopt, stuurt Islamitische Staat vrouwelijke zelfmoordterroristen met de stroom vluchtende burgers mee om aanslagen te plegen op Iraakse militairen.

Bij twee van zulke aanslagen kwam maandag zeker één Iraakse soldaat om het leven en raakten vijf gewond. In de twee dagen die hieraan voorafgingen werden nog twee van zulke aanslagen gepleegd door vrouwen, een van hen vermoedelijk nog maar vijftien jaar. Zondag blies een terrorist in vrouwenkleding zichzelf op in een kamp voor ontheemden, waardoor veertien doden vielen.

„De meeste mensen die zich nu opblazen zijn vrouwen”, zei luitenant-kolonel Salam Hussein van de Iraakse speciale strijdkrachten. Iraakse militairen hielden alleen al maandag zeven vrouwen tegen die explosieven omgegord hadden, zei hij.

„Deze tactieken verbazen mij niets”, zei sergeant Ahmed Fadil, die op slechts 50 meter van het front patrouille liep in de Oude Stad van Mosul. De extremisten „kunnen geen kant op. Ze zitten in de val”.