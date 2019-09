IS-vrouwen dood door onrust vluchtelingenkamp

Tijdens rellen en gevechten in een vluchtelingenkamp in het noordoosten van Syrië zijn zeker twee vrouwelijke aanhangers van Islamitische Staat gedood. Dat meldt de Koerdische nieuwssite Hawar.

Een van de slachtoffers werd gedood tijdens vuurgevechten tussen IS-extremisten en vrouwelijke eenheden van de Koerdische veiligheidstroepen in het kamp Al-Hol. Zeven IS-vrouwen raakten gewond. Volgens Hawar brak het geweld uit toen de Koerdische veiligheidstroepen actie ondernamen tegen de geheime rechtbanken van IS die in het kamp actief zijn.

Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten meldde dat een andere vrouw kort daarvoor was overleden aan haar verwondingen nadat ze door een IS-rechtbank ter dood was veroordeeld en op haar ingestoken werd. Het slachtoffer was berecht om onbekende redenen. Volgens Hawar werden verschillende vrouwen berecht omdat ze niet langer strikt de IS-ideologie volgden.

Volgens cijfers van de Verenigde Naties wonen bijna 70.000 mensen in het vluchtelingenkamp Al-Hol, dat wordt gecontroleerd door Syrische Koerden. De meeste kampbewoners zijn vrouwen en kinderen. In het kamp zouden ook vrouwen en kinderen verblijven met een Nederlandse link. De meeste van hen komen uit families met IS-connecties. Volgens hulporganisaties is de humanitaire situatie in Al-Hol dramatisch.