„IS verovert stukje Oost-Ghouta”

Extremisten van Islamitische Staat (IS) hebben hun belegerde bolwerk in Oost-Ghouta uitgebreid. Met een verrassingsaanval hebben ze in de nacht van maandag op dinsdag een wijk ongeveer 5 kilometer ten zuiden van het centrum van Damascus veroverd.

Waarnemers van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten hebben gemeld dat IS een stuk van al-Qadam heeft ingenomen. Tientallen regeringssoldaten zijn daardoor gedood en talrijke anderen zijn gevangen en naar verluidt geëxecuteerd. IS heeft beelden verspreid van tientallen lijken in al-Qadam.

De Syrische regeringstroepen belegeren al jaren een aantal bolwerken in de streek Oost-Ghouta, die in de greep van voornamelijk jihadisten zijn. IS heeft een stuk van circa 4 bij 4 kilometer aan de zuidkant van Damascus in handen. Andere jihadisten hebben gebieden aan de noordoostelijke rand van de stad in handen. Daar hebben ze volgens de Syrische autoriteiten dinsdag raketten afgeschoten op een markt in Damascus. Daardoor zijn circa 35 burgers om het leven gekomen en tientallen gewond geraakt.