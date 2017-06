„IS vermoordde 163 mensen in Mosul”

Strijders van Islamitische Staat (IS) hebben een bloedbad aangericht onder Irakezen die de stad Mosul wilden ontvluchten. Dat zeggen de Verenigde Naties. Volgens de VN brachten de militanten begin deze maand 163 mannen, vrouwen en kinderen om.

„De wreedheid van IS en andere terroristen kent kennelijk geen grenzen”, zei de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra’ad al-Hussein dinsdag in Genève. Hoe de VN aan de informatie komen, is niet duidelijk.

Het Iraakse leger is bezig met een offensief om IS uit Mosul te verjagen. De militanten hebben zich in de oude stad verschanst en houden ongeveer 40.000 burgers gevangen. De gevechten gaan van huis tot huis en zijn bijzonder bloedig.