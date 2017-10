„IS vermoordde 128 mensen in Syrisch dorp”

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft in de Syrische plaats al-Qaryatayn 128 mensen gedood. Dat gebeurde volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten in de drie weken voorafgaand aan de herovering van het dorp op IS door het Syrische leger.

De bezetting door IS van het dorp werd afgelopen zaterdag beëindigd. Syrië heeft nog geen officieel commentaar gegeven op de vondst van de lichamen die in een greppel waren gedumpt.

IS had de plaats begin deze maand met een verrassingsaanval heroverd op het Syrische leger. Volgens het observatorium infiltreerden IS-strijders al-Qaryatayn, waarna ze hun succesvolle verrassingsaanval uitvoerden.

Regeringstroepen en hun bondgenoten hadden IS ongeveer een half jaar geleden verdreven uit de plaats in de provincie Homs.