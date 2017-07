Is vermist Duitse meisje IS strijder uit Mosul?

In juli 2016 verdween uit het Duitse Pulsnitz een 15-jarig meisje: Linda Wenzel. Is zij dezelfde als de 16-jarige vermeende IS-militante die het Iraakse leger deze week in Mosul arresteerde?

In de lente van 2016 vroeg Linda Wenzel aan haar moeder of ze een Koran mocht kopen. Haar moeder zag er geen kwaad in en regelde zelf een exemplaar. „Ik had nooit verwacht dat haar interesse in andere godsdiensten zo giftig kon zijn”, vertelde ze later in Duitse media.

Achteraf vielen de puzzelstukjes voor haar pas op hun plaats. „Tijdens de Ramadan ging ze plots op dieet en ze prevelde Arabische teksten in haar kamer”, aldus haar moeder. „Als ik geweten had dat ze zo snel radicaliseerde, had ik natuurlijk ingegrepen.”

Op 1 juli appte Linda haar moeder, toen ze een weekendje bij een vriendin zou zijn: „Ik ben zondagmiddag om vier uur weer thuis.” Maar die zondagmiddag keerde ze niet naar huis terug. Haar vriendin bleek bovendien geen idee te hebben waar ze was. Er werd een grootschalige zoekactie in de wijde regio rond het Saksische Pulsnitz op touw gezet, maar die leverde niets op.

Ticket Istanbul

Bij onderzoek in Linda’s slaapkamer vond de politie onder haar matras de afschriften voor twee vliegtickets: eentje naar Dresden, en een van Frankfurt naar Istanbul. Ze waren gekocht met de bankpas van haar moeder en onder haar naam geboekt. De agenten ontsloten ook een Facebookaccount dat Linda uitsluitend bleek te gebruiken voor Arabische contacten. Daarmee groeide het vermoeden dat Linda naar Syrië was vertrokken.

Dat vermoeden werd deze week nog sterker toen er beelden opdoken van een meisje uit Mosul: uitgeput, onder het stof, met een uitdrukkingsloze blik. Het filmpje was door Iraakse soldaten op Facebook gezet, met de tekst: „Ze blijkt een Duitse zelfmoordterroriste te zijn, die voor de politie van IS werkte (...). Ze is een tiener uit Duitsland die van Duitsland naar Turkije reisde en vandaar naar Syrië en Irak.” Het meisje was gevonden in een deels ingestorte tunnel van IS, waar ze met nog zo’n dertig andere vrouwen schuilde.

Scherpschutter

De getoonde tiener vertoont veel gelijkenissen met de verdwenen Linda. De openbaar aanklager in Saksen liet deze week dan ook weten de beelden intensief te onderzoeken. „De communicatie met Irak verloopt moeizaam, maar we doen er alles aan om te achterhalen of het om Linda gaat”, zei een woordvoerder deze week tegenover de Britse krant The Guardian. Het gevangengenomen meisje zou volgens Iraakse media een van de beste scherpschutters van IS zijn geweest.

Voor de Iraakse autoriteiten is het geen vraag meer of het meisje inderdaad Linda Wenzel is. Een belangrijk Iraaks parlementslid, Vian Dakhil, twitterde dat de moeder van Linda al zou hebben aangegeven dat het om haar dochter gaat. Die informatie kon echter niet worden bevestigd. „Ze zal zich hier moeten verantwoorden voor haar daden voordat ze eventueel naar Duitsland kan worden overgebracht”, aldus Dakhil. Linda is daarvoor naar Bagdad gebracht.

Volgens cijfers van de Duitse autoriteiten zijn naar schatting 930 mensen vanuit Duitsland naar Syrië getrokken om zich bij IS te voegen. Vanuit Saksen zouden er niet meer dan drie personen met die reden naar het Midden-Oosten zijn vertrokken. Als Linda inderdaad het meisje op de beelden blijkt te zijn, is zij een van die drie.