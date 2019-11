IS-verdachten opgepakt om Duits aanslagplan

De Duitse autoriteiten hebben in Offenbach am Main drie mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De vermeende aanhangers van terreurgroep Islamitische Staat wilden toeslaan in het Rijn-Maingebied, meldt het Openbaar Ministerie in Frankfurt. Er zijn invallen gedaan in drie woningen.

Het is nog onduidelijk of de verdachten specifieke doelen in gedachten hadden. De hoofdverdachte is een 24-jarige Duitser van Macedonische afkomst. Hij zou bestanddelen hebben aangeschaft om explosieven mee te maken. Ook zou online zijn gezocht naar mogelijkheden om vuurwapens aan te schaffen. De andere twee mannen hebben de Turkse nationaliteit.

Moslimextremisten hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk aanslagen gepleegd in Europa. In Duitsland vielen in 2016 twaalf doden op een kerstmarkt in Berlijn. Daar reed Tunesiër Anis Amri met een gestolen vrachtwagen in op mensen.