Is Texas echt een swing state?

Texas is al decennialang een steunpilaar van de Republikeinse Partij. Hun presidentskandidaten zijn altijd verzekerd geweest van de 38 kiesmannen die de staat te bieden heeft. Maar er zijn voortekenen dat dit in 2020 kan veranderen. Stemt Texas voor het eerst sinds 1976 Democratisch dit jaar?

De zuidelijke staat Texas is een land op zichzelf. Qua oppervlakte is het groter dan Frankrijk en veel van de 28 miljoen inwoners zien zichzelf allereerst als Texaan en daarna pas als burger van de Verenigde Staten. Nog altijd zijn er bewegingen actief die de staat willen verzelfstandigen. Economisch gezien zou dit overigens prima kunnen; Texas heeft veel inkomsten uit oliewinning en ook andere sectoren groeien snel. De meeste Texanen willen echter het liefst onderdeel blijven van de Verenigde Staten, hoewel de onafhankelijkheid hen in het bloed zit. Die wordt gesymboliseerd door de staatsvlag, waarop slechts één ster staat.

Sinds de verkiezing van Ronald Reagan in 1980 heeft Texas altijd op de Republikeinse presidentskandidaat gestemd. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de miljoenen evangelicals die in de staat wonen, Bijbelgetrouwe christenen die door Reagan werden overgehaald om op hem te stemmen vanwege onder meer zijn pro-life standpunt. Sindsdien zijn de evangelicals een vast Republikeins kiezersblok en is Texas in handen van de Grand Old Party.

Er zijn in Texas echter ontwikkelingen die ertoe leiden dat Republikeinen zich zorgen maken of de staat dit jaar opnieuw in meerderheid voor Donald Trump zal kiezen. De grote steden (Houston, Dallas en San Antonio) groeien hard en zijn Democratische bolwerken. De vele hoogopgeleide kiezers in de voorsteden voelen zich steeds meer vervreemd van de Republikeinse Partij en hun president. Bovendien neemt het aantal stemgerechtigde Spaanstalige kiezers snel toe. Zij vormen inmiddels bijna veertig procent van de bevolking en stemmen veelal op de Democraten.

De Texaanse politicoloog Richard Murray denkt dat deze ontwikkelingen ertoe kunnen leiden dat het bij de verkiezingen in november spannend wordt wie de staat wint. De peilingen onderstrepen het punt van Murray. Trump en Joe Biden staan al maanden vrijwel gelijk in de kiezersonderzoeken. Vier jaar geleden won de Republikein nog met negen procent verschil in de staat. Murray wijt de snelle verschuivingen voor een belangrijk deel aan het harde immigratiebeleid van de Republikeinse Partij, zoals Trumps nog niet waargemaakte beloften over de muur met Mexico. Spaanstalige kiezers zijn daardoor steeds meer in de armen van de Democraten worden gedreven.

Toch heeft Trump nog altijd de meeste kansen op winst in Texas. Ondanks alle veranderingen is de staat nog altijd relatief rechts-conservatief. Wil Biden in Texas winnen, kost hem dat veel geld en tijd. Deze middelen kan hij beter inzetten in staten waar hij Trump eenvoudiger kan verslaan, zoals Arizona, Florida en Michigan. Bovendien zijn veel Spaanstalige kiezers nog niet enthousiast over Biden en zal hij hard moeten werken om te voorkomen dat zij op de verkiezingsdag thuisblijven. De kans dat de zuidelijke staat op termijn in Democratische handen komt is aanzienlijk, maar een overwinning voor Biden in 2020 lijkt een brug te ver.

Wat is een swing state?

Hoewel de Amerikaanse presidentsverkiezingen in alle 50 staten plaatsvinden, is in de meesten de uitslag van te voren al bekend. Het is slechts spannend in ruim 10 staten, de zogeheten ‘swing states’. Hier kan zowel Joe Biden als Donald Trump de overwinning behalen omdat er ongeveer evenveel Republikeinse als Democratische kiezers wonen.