IS-terroristen in Rusland jarenlang cel in

Een militaire rechtbank heeft zeven terroristen van Islamitische Staat (IS) veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen wegens het beramen van aanslagen in Rusland. Ze probeerden onder meer in 2017 een hogesnelheidstrein van Moskou naar Sint-Petersburg zodanig te saboteren dat die op een andere trein zou knallen. Het bleef bij betrekkelijk lichte schade.

Na deze mislukte terreurdaad verlegden de IS-militanten, afkomstig uit Tadzjikistan en woonachtig in Sint-Petersburg, de aandacht naar de fabricage van bommen om die in de regio Moskou tot ontploffing te brengen. Voordat ze hun plannen ten uitvoer konden brengen, werden ze gepakt.

De rechter strafte de verdachten vrijdag zwaar, hoewel er geen doden of gewonden vielen door hun toedoen. De kopstukken kregen volgens persbureau Tass 21 jaar cel, de anderen verdwijnen voor ten minste vijftien jaar achter de tralies. Slechts één lid van de terreurgroep bekende schuld, een ander gaf slechts verboden wapenbezit toe. De overige vijf hielden vol onschuldig te zijn.