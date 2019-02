„IS-strijders worden niet zomaar vrijgelaten”

De Koerdische autoriteiten in Noord-Syrië zijn niet van plan gevangen buitenlandse IS-strijders zomaar te laten vertrekken. Dat zegt Abdulkarim Omar, een lokale topfunctionaris die is belast met buitenlandse betrekkingen. Hij spreekt wel over „tijdbom” omdat gevangenen kunnen ontsnappen als de autonome regio wordt aangevallen.

Abdulkarim stelt dat momenteel ongeveer 800 buitenlandse strijders worden vastgehouden. Ook zitten ongeveer 700 echtgenoten van strijders en 1500 kinderen in kampen. Volgens de topfunctionaris arriveren op een dagelijkse basis tientallen nieuwe gevangenen en gezinsleden. Hij wil dat landen verantwoordelijkheid nemen voor hun burgers.

De Amerikaanse president Donald Trump sprak eerder een vergelijkbare wens uit. Hij riep Europese landen op gevangen IS-strijders terug te halen uit Syrië en te berechten. Het alternatief is volgens Trump dat de jihadisten weer op vrije voeten komen en vermoedelijk op eigen houtje terugkeren naar Europa.