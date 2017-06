Meer dan vijf miljoen kinderen in Irak hebben dringend hulp nodig. In Mosul zouden IS-strijders doelgericht kinderen aanvallen. Zo wil Islamitische Staat hun families straffen en dwingen om in de Iraakse stad te blijven, aldus Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties.

In 2014 werd Mosul veroverd door IS. Sindsdien zijn er duizend kinderen gedood en 1100 gewond geraakt.