IS-strijders bereiken Deir al-Zor

Bussen met IS-strijders die werden geëvacueerd uit een gebied nabij de Libanese grens hebben woensdag Deir al-Zor bereikt in het oosten van Syrië. De evacuatie vond plaats nadat de terreurorganisatie een Hezbollah-gevangene had vrijgelaten. Dat bevestigde een commandant van de Libanese militie die meevecht met het Syrisch leger van president Assad.

Damascus en Hezbollah stonden vorige maand toe dat bijna driehonderd jihadisten en evenveel familieleden een enclave bij de Syrisch-Libanese grens konden verlaten na een hevig offensief. De door de Amerikanen geleide coalitie belette de bussen echter door te rijden naar Deir al-Zor, waarna het konvooi in tweeën splitste. Het is onduidelijk of alle voertuigen zijn gearriveerd in het gebied rond de stad waar Islamitische Staat nog de dienst uitmaakt.