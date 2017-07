IS-strijder in Italië opgepakt

Een 38-jarige Tsjetsjeen is in het Italiaanse Bari gearresteerd. Hij zou een strijder van Islamitische Staat (IS) zijn en een aanslag beramen, zo heeft de Italiaanse politie zaterdag bekendgemaakt.

De man heeft tussen 2014 en 2015 gevochten voor IS in Syrië en hij zou betrokken zijn bij een aanslag in Grozny in december 2014. Bij die aanslag in Tsjetsjenië kwamen negentien mensen om het leven.

De verdachte zou contacten onderhouden met andere terroristen en extremisten in Europa. Hij wordt door de politie in Italië onder meer gelinkt aan IS-terroristen die betrokken waren bij de aanslagen in Brussel in 2016. Italië heeft daarnaast twee broers uit Albanië en een Russin het land uitgezet. Zij zouden gerekruteerd zijn door de Tsjetsjeen.