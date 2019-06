‘IS-leider Jemen gevangen genomen’

De Saudische strijdkrachten hebben de voorman van de Jemenitische tak van Islamitische Staat gevangengenomen. Staatspersbureau SPA meldt dat speciale eenheden IS-leider Abu Osama al-Muhajer en andere leden van zijn organisatie op 3 juni in handen kregen.

In de aanloop naar actie zou een huis in de gaten zijn gehouden. De hele operatie duurde uiteindelijk zo’n tien minuten, zegt een woordvoerder van de internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. De speciale eenheden zouden onder meer wapens, contant geld, computers en communicatieapparatuur in beslag hebben genomen.

In het straatarme Jemen woedt al jaren een burgeroorlog. De internationale coalitie strijdt er tegen Houthi-rebellen die grote gebieden in handen hebben. De aanhoudende strijd heeft geleid tot een humanitaire crisis.