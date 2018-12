IS-leider gedood in Syrië

Door de VS-geleide vliegtuigen hebben een IS-leider uitgeschakeld die verantwoordelijk was voor de onthoofding van de Amerikaan Peter Kassig en andere gijzelaars. Dat heeft Amerikaanse gezant van de coalitie die tegen de jihadistische terreurgroep vecht via Twitter bekendgemaakt.

„De luchtmacht van de coalitietroepen voerde precisiebombardementen uit tegen een aantal IS-leiders in Zuidoost-Syrië, onder wie Abu al-Umarayn”, aldus de gezant. Kassig, een hulpverlener die door terreurgroep Islamitische Staat in Syrië werd gevangengenomen, werd in opdracht van Al-Umarayn in 2014 onthoofd.

Islamitische Staat heeft bijna al zijn grondgebied in Irak en Syrië verloren, waar het een kalifaat uitriep, met de steden Mosul en Raqqa als bolwerk. De door de VS geleide coalitie ondersteunt een groep Koerdische en Arabische milities die het laatste grondgebied van Islamitische Staat in het oosten van Syrië nabij de Iraakse grens aanvallen.