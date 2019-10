IS-leden ontsnapt na Turkse aanval op kamp

Ongeveer honderd mensen die gelinkt worden aan terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), zijn in Syrië ontsnapt uit een gevangenkamp nadat dat werd beschoten door het Turkse leger. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Volgens Rami Abdulrahman, het hoofd van het Observatorium, heerst er in het kamp een „staat van anarchie”. Het kamp ligt dicht bij de stad Raqqa, het voormalig IS-bolwerk van de terreurorganisatie.

Volgens de Koerdische bewindvoerders in Syrië bewijst Turkije de wederopstanding van IS een goede dienst. In het kamp werden IS-terroristen en hun families vastgehouden.