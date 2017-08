IS-konvooi op drift na luchtaanvallen

Een konvooi met honderden IS-strijders en hun gezinnen is omgekeerd na luchtaanvallen. De bussen rijden volgens de hoogste Amerikaanse generaal in de regio weer door gebieden die in handen zijn van de Syrische regering.

De internationale coalitie tegen Islamitische Staat voerde woensdag luchtaanvallen uit op een weg en een brug om de bussen tegen te houden. Inmiddels zouden de voertuigen weer in beweging zijn. „Ze zijn omgekeerd en gebieden ingereden die in handen zijn van het Syrische regime”, zei generaal Stephen Townsend tegen verslaggevers.

Townsend stelde dat de coalitie het konvooi zelf niet heeft aangevallen. Er zouden zich honderden burgers tussen de strijders bevinden. De generaal voegde toe dat gevechtsvliegtuigen wel alle IS-strijders en voertuigen die het konvooi probeerden te naderen hebben bestookt.

Het konvooi met zo’n zeshonderd personen vertrok maandag vanuit het grensgebied met Libanon richting gebieden die nog in handen zijn van de terreurorganisatie. Ze konden ongehinderd vertrekken vanwege een wapenstilstand met het Syrische leger en de Libanese beweging Hezbollah, een bondgenoot van het Syrische regime.

Dat akkoord was tegen het zere been van Irak en de internationale coalitie. Bagdad noemde het „onacceptabel” dat honderden jihadisten een vrijgeleide hebben gekregen om naar Syrisch gebied vlak bij de Iraakse grens te reizen.

Hezbollah-leider Hassan Nasrallah onthulde donderdag dat hij persoonlijk naar Damascus was gereisd vanwege de kwestie. Hij had president Bashar al-Assad gevraagd toestemming te geven voor de evacuatie van de IS-strijders. Zo hoopte Nasrallah naar eigen zeggen achter het lot te komen van Libanese soldaten die in handen waren gevallen van de jihadisten.

Assad zou met tegenzin groen licht hebben gegeven.