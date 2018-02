Is het einde van de zomertijd nabij?

Komt er een einde aan de halfjaarlijkse klokverzetting? Als het aan Europarlementariër Schreijer-Pierik (CDA) ligt wel. Het Europees Parlement stemt er donderdag over.

Waarom moet de zomertijd afgeschaft worden?

„Het verzetten van de klok zorgt twee keer per jaar voor overlast. Het bioritme van mensen wordt verstoord; ze krijgen een soort jetlag. Daardoor ontstaan er vermoeidheidsklachten en slaapproblemen. Verschillende winnaars van de Nobelprijs voor Geneeskunde bevestigen zelfs dat het verzetten van de klok schadelijk is voor de volksgezondheid. Het is ook lastig voor bedrijven, bijvoorbeeld in de transportsector.”

De zomertijd levert toch ook iets op?

„De regeling is ingegaan na de oliecrisis in 1973 om energie te besparen. Omdat de zon ’s zomers een uur later ondergaat, hoeft de verlichting pas een uur later of zelfs helemaal niet aan. Tal van onderzoeken laten echter zien dat de energiebesparing minimaal is. De voordelen staan niet in verhouding tot de problemen die de overgang van winter- naar zomertijd veroorzaakt.”

Heeft u zelf last van die overgang?

„Niet echt. Ik vind het juist heerlijk dat we ’s zomers een uur langer buiten kunnen zitten. Ik heb echter genoeg mensen gesproken die de dagen na het verzetten van de klok lusteloos zijn en niet in slaap komen of juist moeilijk uit bed kunnen komen.”

Wie moet de afschaffing regelen?

„Het verzetten van de klok is een Europese regeling. Alle landen binnen de EU moeten zich eraan houden. De regeling moet daarom via de Europese politiek opgeheven worden. Als een meerderheid van de 751 Europarlementariërs voor afschaffing is, zal elk land daar dus in mee moeten gaan.”

Waarover stemmen de parlementariërs precies?

„Over een resolutie om een eind te maken aan de halfjaarlijkse klokverzetting. Het gaat niet per se over afschaffing van de zomertijd. Als de resolutie wordt aangenomen, zullen wetenschappers van de Europese Commissie uitzoeken welke tijd uiteindelijk meer voordelen oplevert, de zomer- of de wintertijd.”

Spelen er geen grotere problemen in de wereld?

„Zeker, maar je moet dit ook niet onderschatten. Zo’n 20 procent van de Europeanen heeft fysieke klachten als de klok wordt verzet. Dat zijn ruim 100 miljoen mensen. Ik werk nu al vier jaar in Straatsburg als Europarlementariër. Al die tijd wordt er regelmatig over de zomertijd gedebatteerd, maar er worden nooit knopen over doorgehakt. Daar moet een einde aan komen. Daarom ben ik een halfjaar geleden samen met zo’n zeventig Europese collega’s de Werkgroep tegen het Klokverzetten gestart.”

Verwacht u dat er genoeg steun voor de resolutie is?

„In principe wel, maar na het debacle met de pulsvisserij durf ik daar geen harde uitspraak over te doen. Het kan alle kanten op. Er zijn echter veel landen voor de resolutie, zoals Polen, Finland en Estland.”

Wanneer denkt u dat we de klok met rust kunnen laten?

„Dat zal nog wel even duren. Als de resolutie donderdag wordt aangenomen, zal de Europese Commissie hopelijk een advies geven. Daar moeten de ministers van Transport met elkaar en in hun nationale parlement over praten. Deze ministerraad komt dan met een eindvoorstel en daar moet het Europees Parlement weer over stemmen. Er is nog een lange weg te gaan, maar ik rust niet voor elke Europeaan van zijn slaapproblemen af is.”