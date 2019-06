IS eist zelfmoordaanslagen Tunis op

Terreurorganisatie Islamitische Staat eist de verantwoordelijkheid op voor twee zelfmoordaanslagen van donderdag in de hoofdstad van Tunesië. Die hebben het leven gekost aan een agent. Ook raakten volgens de autoriteiten zeker acht personen gewond.

De eerste dader blies zich op bij een patrouille van de politie op een belangrijke boulevard, de tweede terrorist een half uur later bij een politiebureau elders in Tunis. Dat gebeurde tijdens het hoogtepunt van het toeristenseizoen in het Noord-Afrikaanse land.

„Ik was aan het winkelen met mijn dochter toen we een zware explosie hoorden”, vertelde een man. „We zagen het lichaam van de terrorist op de grond liggen bij een politievoertuig.” Het was de eerste zelfmoordaanslag in de stad sinds oktober vorig jaar. Toen blies een werkloze vrouw zich op.

IS heeft de verantwoordelijkheid voor de jongste aanvallen opgeëist via spreekbuis Amaq. De explosies zorgden voor onrust in de hoofdstad. Sommige toeschouwers vertrokken huilend of vielen flauw, terwijl anderen juist foto’s probeerden te nemen. Ook sloten sommige winkels te deuren.

De autoriteiten maakten donderdag ook bekend dat president Beji Caid Essebsi ernstig ziek is. De 92-jarige politicus is overgebracht naar een militair ziekenhuis in de hoofdstad.