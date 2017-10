IS eist zelfmoordaanslag Kabul op

Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de aanslag op een gebedshuis in Kabul in Afghanistan opgeëist. Bij de aanslag kwamen ten minste 39 mensen om het leven en raakten nog eens 45 mensen gewond, onder wie vrouwen en kinderen.

In een verklaring zaterdag stelt IS dat een van zijn zelfmoordterroristen zichzelf had opgeblazen met een bomgordel. Bewijs dat IS daadwerkelijk achter de aanslag zit, ontbreekt. De terreurorganisatie eist wel vaker ten onrechte een aanslag op.

De aanslag had opnieuw plaats in een wijk waar veel sjiieten wonen, in het westen van de hoofdstad. De dader blies zich vrijdag op in de Imam Zaman-moskee, die op dat moment vol zat.

Minder dan een uur later volgde een terreuraanval op een moskee in Ghor, in Centraal-Afghanistan. Volgens de lokale autoriteiten zijn daar ten minste 33 doden te betreuren. Wie achter deze aanslag zit, is nog niet bekend.