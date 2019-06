IS eist dodelijke aanvallen op in de Sinaï

Terreurgroep Islamitische Staat zegt achter de aanvallen te zitten in het noorden van de Sinaï in Egypte. Tijdens gevechten bij controleposten van het leger zijn volgens de Egyptische autoriteiten zeker acht doden gevallen. Er zouden ook vijf aanvallers zijn gedood. IS stelt zelf dat zeker tien agenten zijn gedood bij twee controleposten.

Het Egyptische leger vecht al langer tegen islamitische extremisten die in het gebied geregeld veiligheidstroepen en burgers aanvallen. Na een aanval op een moskee met honderden doden in november 2017 is het Egyptische leger een campagne tegen de militanten gestart.