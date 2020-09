IS eist aanval op politie in Tunesië op

Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval waarbij zondag in de Tunesische badplaats Sousse een politieman werd doodgestoken en een andere agent gewond raakte. De propagandatak van IS claimde via berichtendienst Telegram dat zijn „strijders” achter de aanslag zaten.

Een woordvoerder van de Nationale Garde zei zondag al dat het om een terroristische daad ging. De Tunesische autoriteiten doodden na het incident drie verdachten in een vuurgevecht. Maandag werden 43 mensen ondervraagd, van wie er zeven zijn gearresteerd, zei een woordvoerder op de radio.

Onder hen de vrouw van een van de gedode aanvallers, die haar echtgenoot tijdens haar verhoor omschreef als een „martelaar”. Ook werden twee broers van een andere aanvaller aangehouden, evenals iemand die ervan wordt verdacht hen te hebben gerekruteerd.

Volgens de zegsman werd de aanslag uitgevoerd door een tweeling en iemand uit de arme noordwestelijke regio Siliana. De tweeling zou op Facebook pagina’s hebben bezocht over explosieven en gewapende aanvallen. Hij bevestigde noch ontkende berichten over een mogelijke vierde dader.

Tunesië is het afgelopen decennium vaker doelwit geweest van jihadistische aanslagen. Daarbij zijn tientallen veiligheidsmensen, burgers en toeristen om het leven gekomen. De aanval van zondag was in de buurt van de dodelijkste aanslag, waarbij in 2015 op een resort 38 mensen werden doodgeschoten. De meeste slachtoffers waren Britten.