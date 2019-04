Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in Sri Lanka waardoor meer dan driehonderd mensen omkwamen. De beweging deed dat via het eigen persbureau Amaq maar gaf geen bewijzen.

De Sri Lankaanse autoriteiten denken dat de radicaal-islamitische National Thowheeth Jama’ath (NTJ) achter de aanslagen zit. Die zou wel hulp vanuit het buitenland hebben gehad.