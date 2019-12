IS doodt „uit wraak” om dood Baghdadi tien christenen in Nigeria

Terreurgroep Islamitische Staat in West-Afrika (Iswap) heeft donderdag een video vrijgegeven waarin de dood van tien christenen te zien zou zijn.

De terreurbeweging, een afsplitsing van Boko Haram, presenteerde de slachtpartij als wraakactie voor de dood van IS-leiders Abubakr al-Baghdadi en Abul-Hasan al-Muhajir in Irak en Syrië. Op de video zijn dertien gegijzelden te zien, van wie er tien christen zouden zijn geweest en drie moslim. Iswap spaarde het leven van twee van de moslims. Eén van de gegijzelden werd doodgeschoten, de anderen onthoofd.

Over de identiteit slachtoffers zei de terreurgroep enkel dat ze „in de laatste weken” waren opgepakt in de Nigeriaanse noordoostelijke staat Borno. IS kondigde op 22 december een wraakcampagne aan om de dood van Baghdadi en Muhajir in oktober.

Boko Haram doodde op kerstavond intussen zeven mensen tijdens een aanval op een christelijk dorp in de buurt van Chibok, ook in Borno. Een tienermeisje zou gevangen zijn genomen. Chibok is bekend vanwege de ontvoering van bijna 300 schoolmeisjes in april 2016 door Boko Haram.